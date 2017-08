Supermarkt start procedure tegen heraanleg plein: “Minder parking is écht geen optie”

Deurne - Supermarkt Francken heeft een procedure opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de heraanleg van het Wim Saerensplein. De werken gaan wel door – de procedure is niet opschortend – en starten volgende week.

Met de heraanleg van het Wim Saerensplein, waar het district 2 miljoen euro voor vrijmaakt, wordt het verkeer rond het plein geweerd. Enkel aan de kant van de supermarkt wordt doorlopend verkeer nog mogelijk. Zo verdwijnen de parkeerplaatsen rondom het plein. Op het plein zelf komen 67 parkeerplekken, dat zijn er vijftien minder dan vandaag.

“Dat zijn er te weinig”, zegt ­Sonja Francken van supermarkt Francken. “Het plein moet heraangelegd worden, dat vinden wij ook, maar het verminderen van het aantal parkeerplaatsen kan echt niet voor ons.”

Voor het districtsbestuur van Deurne komt de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen onverwacht. “Dit is een dossier dat over de partijgrenzen heen door iedereen goedgekeurd is”, zegt districtsschepen van Publiek Domein Freddy Lorent (Open Vld). “Er zijn veel overlegmomenten geweest met de buurt, ook met Francken. In juni zijn we nog met de projectleider en de aannemers naar Francken geweest. Dat was een positief gesprek. We dachten dus dat het wel goed zat. En dan vernemen we weken later dat de supermarkt toch een procedure is opgestart. Een donderslag bij heldere hemel.”

“We gaan gewoon door”

De werken gingen normaal op 31 juli van start, maar het district besliste om ze tijdelijk uit te stellen. Na overleg met onder meer de juridische dienst van de stad, heeft het districtsbestuur besloten de werken alsnog volgende week te laten starten. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt zich niet uit over de heraanleg zelf, maar gaat enkel na of de toekenning van de bouwvergunning correct is verlopen.”, zegt Lorent. “We staan recht in onze schoenen en de procedure werkt niet opschortend, dus gaan we gewoon door.”

De eis van Francken om meer parkeerplaatsen te voorzien, kan op weinig begrip rekenen. “Dit dossier is een compromis”, zegt districtsburgemeester Tjerk ­Sekeris (N-VA). “Francken wil meer parkeerplaatsen, maar we hebben van bewoners evengoed bezwaarschriften ontvangen omdat zij er net minder willen.” Frank Geudens, sp.a-districtsraadslid en voorzitter van het adviescomité voor de oprichting van het vredesmonument, vindt het een moedige beslissing van het districtsbestuur om de werken toch te starten. “Het is ondankbaar van Francken om deze procedure in gang te zetten”, zegt Geudens. “Dit compromis, waar heel hard aan gewerkt is, zorgt dat Francken nog steeds parkeerplaatsen heeft voor de deur. Openbare parkeerplaatsen, betaald door de gemeenschap. De supermarkt zou zelf voor parkeergelegenheid moeten zorgen, zoals andere supermarkten dat doen. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat iedereen na de werken tevreden zal zijn met het ­resultaat.”