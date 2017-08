Waag uw kans en bied mee op de luifel van het Harmoniepark

Antwerpen / Antwerpen 2018 - zestien biedingen zijn er al binnen voor de luifel van het Harmoniegebouw. De luifel wordt verkocht omdat hij het zicht op de gevel belemmert en schade veroorzaakt aan het gebouw. Via veilinghuis I&O Auctions kunt u meebieden op het toch wel grote hebbeding.

De luifel, die geveild wordt door veilinghuis I&O Auctions, is niet de oorspronkelijke historische luifel van het gebouw, maar een replica die eind ­jaren tachtig vervaardigd en geïnstalleerd werd. “Hij is gemaakt naar het voorbeeld van het oorspronkelijke exemplaar met gietijzeren kolommen en een glazen dak op een gietijzeren structuur”, zegt projectleider voor het Harmoniegebouw Dries ­Vermunicht.

Zicht belemmeren

Als alles goed gaat, kunnen dit najaar de restauratiewerken aan het gebouw starten. “Daarvoor werd in samenspraak met de dienst Erfgoed besloten de luifel te verwijderen. De luifel is gezet in de tweede fase van de bouw van zaal Harmonie. Het eerste deel van het pand werd rond 1848 gebouwd, de luifel kwam er een vijftigtal jaar later bij. Tijdens het plaatsen is maar weinig rekening gehouden met het uitzicht van de gevel. Zo belemmert de luifel het zicht op de borstbeelden en de moluren aan de façade. De luifel is ook niet mooi aangesloten op de rest van het gebouw, waardoor de constructie vochtinsijpeling veroorzaakt. Omdat de luifel nu verdwijnt, renoveren we de gevel met extra aandacht voor het uitzicht, zo worden ook de ramen volgens het oorspronkelijke model gerestaureerd.”

Het Harmoniegebouw wordt op termijn omgedoopt tot districtshuis van Antwerpen en zou in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

Laag openingsbod

Bij veilinghuis I&O Auctions zijn ze het niet gewoon om een luifel te verkopen. “We hebben het openingsbod met 100 euro bewust laag gehouden. Een luifel van 20 meter breed aan de lange zijden en 10 meter aan de korte zijden kan niet iedereen zomaar gebruiken. Dat openingsbod is ondertussen tot onze verbazing al ruimschoots overschreden door zestien biedingen, met een hoogste bod van 3.850 euro. Voor de schroothandelaar is dat een te hoge prijs. Ik schat dat de biedingen zullen komen van mensen met een horecazaak, bijvoorbeeld”, zegt veilingmeester Ann ­Jansens.

De luifel wordt gedemonteerd door de aannemer van de stad, maar de koper staat wel zelf in voor het vervoer naar de nieuwe bestemming. De veiling sluit af op 31 augustus om 18u.

www.io-auctions.com