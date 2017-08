Nationaliteit terugkeerders automatisch afnemen: wat zijn de pro’s en de contra’s?

Er zijn in ons land al 216 foreign terrorist fighters veroordeeld. Het gaat om Belgische IS-aanhangers die in Syrië of Irak zitten, of die al zijn teruggekeerd, of die hadden willen gaan maar werden onderschept. In Groot-Brittannië en Nederland kan sinds kort de nationaliteit worden afgenomen van jihadisten. Bij ons kan dat alleen als ze veroordeeld zijn tot minstens vijf jaar. De N-VA wil die regeling verscherpen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meent dat het vervolgingsbeleid effectief genoeg is.

In verschillende Europese landen weerklinkt het terreuralarm nu het rijk van IS in Irak en Syrië aan het instorten is en gevreesd wordt dat terugkerende militanten hier aanslagen plegen.

Onlangs raakte ...