Na het federale houdt volgende week ook het Vlaams Parlement een speciale zitting over de eierencrisis. Als de Vlaams Parlementsleden hetzelfde willen doen als hun federale collega’s, kunnen ze beter gewoon op hun vakantiebestemming blijven.

Het was namelijk niet zo’n fraaie vertoning, gisteren in de Kamer. De kersverse minister van Landbouw Denis Ducarme koos voor de aanval als de beste verdediging en haalde meteen zwaar uit naar Nederland. Vervolgens richtte Ducarme zijn pijlen op de krakkemikkige communicatie van het FAVV, maar directeur Herman Dirickx bleef, ondanks alle kritiek van de Kamerleden, volhouden dat zijn dienst volkomen correct gehandeld heeft. Maggie De Block zat er ontspannen bij en bleef hetzelfde herhalen: er is geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. Voor haar leek daarmee de kous af. Verantwoordelijk voelde ze zich verder blijkbaar ook niet. Intussen zat viroloog Marc Van Ranst op Facebook te zwaaien met een Duits document en lanceerde de Boerenbond een oproep aan de gedupeerde pluimveehouders om zich te melden met het oog op het indienen van een schadeclaim. En tussendoor klaagde Test Aankoop aan dat de regering de middelen voor het FAVV de jongste vijf jaar met 11% heeft verminderd.

En daar zit je dan als brave belastingbetaler die houdt van een eitje af en toe. Je weet nog minder dan je gisteren wist en je hebt alleen maar politici gezien die anderen de schuld geven. Voor die burger is maar één ding écht duidelijk: er schort iets aan de controle op onze voedselveiligheid, en dat hoeft hij niet te pikken. Er is dan misschien niet veel fipronil in onze eieren terechtgekomen, maar het zat er wel in. En nu lijkt niemand te weten hoe het verder moet. De commissie ging uit elkaar in verwarring, zonder plan, en met nauwelijks een afspraak voor een nieuwe samenkomst.

Nochtans is het duidelijk wat er moet gebeuren. De werking van het FAVV moet grondig worden doorgelicht en er moet een antwoord komen op enkele prangende vragen. Waarom opereert een agentschap dat waakt over de veiligheid van de voedselketen onder het ministerie van Landbouw en wordt het mee betaald door de landbouwers zelf? Kan het zo objectief zijn werk doen? Heeft het FAVV voldoende middelen om naar behoren controles uit te voeren of is er de voorbije jaren toch al te ijverig bezuinigd? En moeten er niet dringend duidelijke afspraken worden gemaakt over crisiscommunicatie in binnen- en buitenland?

Hoeveel beter zouden we ons voelen als de betrokken ministers vandaag beloofd hadden die vragen binnen de kortste keren te beantwoorden? Maar het zat er weer eens niet in. Voorlopig wijst niets erop dat de zaak grondig wordt aangepakt. En dat is een belediging voor de burgers in dit land.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen