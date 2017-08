Jacques Borlée: “Als Kevin toch forfait moet geven, hebben we plan B voor 4x400m”

Kevin Borlée herstelt stilaan van het buikgriepvirus dat hem zondagavond velde op. “Kevin is vandaag weer naar de piste getrokken, maar deed het rustig aan”, verklaarde coach Jacques Borlée woensdag.

“De situatie komt uiteraard niet welgekomen”, vertelde Jacques Borlée. “We moeten het momenteel dag per dag bekijken. Of Kevin fit geraakt voor de 4x400 meter? Op dit moment blijft hij deel uitmaken van het team. Maar als Kevin toch verstek moet laten gaan, hebben we een plan B. We hebben een echte ploeg en andere opties.”

De Belgian Tornados werken zaterdagmiddag de reeksen van de 4x400 meter af. .