Een Nederlandse rechter heeft een man veroordeeld, omdat hij achter het stuur een telefoonnummer had ingetikt in zijn gsm, terwijl die in de handsfreehouder zat. Hij had zijn gsm dus niet vast, en was ook niet echt aan het bellen achter het stuur. Maar volgens de rechter had hij toch terecht een boete gekregen van de politie. Want je gsm bedienen in de handsfreehouder leidt even goed af, net zoals een adres ingeven in je gps.