Anne Zagré legt zichzelf geen druk op voor WK atletiek

Anne Zagré wil voor het WK atletiek in Londen geen al te grootse uitspraken doen over haar ambitie. “Ik bekijk het stap per stap en mik op een technisch goede race die me een finaleticket oplevert”, vertelde de Belgisch kampioene op de 100 meter horden.

Zagré plaatste zich eind april in 12.96 voor het WK, maar kon die tijd nadien niet scherper stellen. De 27-jarige Brusselse gaat echter niet aan het twijfelen. “Het was mooi geweest om snellere tijden te klokken, maar het stelt mij niet ongerust dat het niet zo was”, aldus Zagré. “Het allerbelangrijkste blijft toch om op de dag zelf te presteren. Ik ga me volledig geven en geloof dat ik mijn Belgisch record (12.71) nog kan verbeteren.”

De Olympische Spelen van Rio, waar Zagré in de halve finales struikelde, waren een afknapper. En op het EK Indoor in Beldrago in maart 2017, waar ze na een valse start in de halve finales werd uitgesloten, kon Zagré die kater niet doorspoelen. “Dat waren twee moeilijke momenten”, blikte de atlete terug. “Maar ik probeer dat in iets positiefs om te zetten zodat het me een boost geeft.”