Qatar blijft gastland voor WK 2018, IAAF ziet Spanje als kandidaat voor WK 2023

De Qatarese hoofdstad Doha blijft de gaststad voor het wereldkampioenschap atletiek in 2019, ondanks de diplomatieke crisis die heerst in Qatar. Dat heeft Sebastian Coe, de voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), woensdag bevestigd. Coe liet ook weten dat de editie van 2023 wel eens naar Spanje zou kunnen gaan.

Qatar bevindt zich in het oog van de storm nadat het door verschillende landen beschuldigd werd van het sponsoren van terrorisme. Qatar ontkent echter alle beschuldigingen met klem en Coe ziet geen reden om Qatar de organisatie van het WK atletiek van 2019 te ontnemen.

“Dit soort problemen komen en gaan, maar we hebben deze gaststad in 2014 gekozen en we gaan deze ook behouden. We hebben dan ook goede relaties met alle landen uit die regio”, aldus Coe.

Na het WK van 2019 in Doha, is het Amerikaanse Eugene de volgende gaststad voor het WK 2021. Coe verklaarde dat de kans bestaat dat de editie van 2023 naar Spanje zou kunnen gaan, omdat het land de infrastructuur en vakkennis heeft om een wereldkampioenschap te organiseren. Het laatste WK atletiek in Spanje vond plaats in 1999 in Sevilla.

“Spanje heeft al alle mogelijke kampioenschappen van onze sport georganiseerd en heeft ook bewezen dat goed te kunnen”, zei opnieuw Coe. “Het is duidelijk dat we het ons niet kunnen veroorloven om een foute gaststad te kiezen voor de komende wereldkampioenschappen. We moeten gaststeden vinden die ons kunnen helpen om meer mensen, meer kinderen en meer inkomsten te betrekken bij onze sport. Plaatsen dus waar alles aanwezig is om onze sport de beste in de wereld te laten zijn.”

Coe verklaarde ook nog dat hij en de IAAF wijzigingen zullen blijven doorvoeren in de toekomst om “te verzekeren dat we niet enkel een sport zijn, maar ook een globale beweging”.