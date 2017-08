Twee vrienden stierven plots op hun terras in Frankrijk, de doodsoorzaak is pas dagen later bekend

Twee mannen genoten vorige week van een etentje op hun terras in het Franse stadje Authon-du-Perche. Toen hun buurvrouw de volgende ochtend echter langskwam, vond ze de levenloze lichamen van de twee vrienden terug. Men kon geen sporen van een aanval of gevecht terugvinden en er was ook geen reden om te denken dat er een overval had plaatsgevonden. Een autopsie brengt nu helderheid over hun doodsoorzaak. En die is op z’n minst opvallend te noemen.