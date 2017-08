Over een jaar loopt er water door de IJzerlaan, ook voltooiing van fietsbrug komt in zicht

Antwerpen 2060 - De eerste werken aan de IJzerlaan zijn klaar. Vanaf morgen verschuift de werf, en kan er gestart worden met de graafwerken aan het IJzerlaankanaal. Daar waar nu nog auto’s rijden, loopt er tegen volgende zomer water door de straat. Ook de nieuwe fietsbrug wordt afgewerkt.

Het nieuwe kanaal brengt water in de stad, maar het heeft ook een bijkomende functie: het Lobroekdok zal verbonden worden met het Aziadok. Zo kan de afwatering blijven gebeuren, eens de Oosterweelverbinding er ligt.

De graafwerken voor het nieuwe kanaal zullen in fases verlopen. Wanneer de rijweg verwijderd is zullen er archeologische vooronderzoeken plaatsvinden. Vervolgens zullen er damplanken worden aangebracht, om een waterdichte kuip te bekomen. Helemaal op het einde zal er water in komen.

Tegen eind dit jaar zal ook de tijdelijke helling van de nieuwe fietsersbrug vervangen worden door een permanente helling.