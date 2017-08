Zet uw Kempens weekend muzikaal in

En in de Kempen begint het weekend op donderdag. Want nogal wat gemeentes leggen op die avond hun wekelijkse zomeroptreden. Maar ook op andere dagen komt u aan uw muzikale trekken in onze schone regio. Wat zeggen we: we beleven dit weekend weer een explosie aan muzikale happenings. En het gros is nog gratis ook.

1. Balen Muziekterras

Wat: ‘Boulevard Vinyl’ staat garant voor een stevige party vol stomende beats, meebrulbare hits en dansbare medleys. Verwacht geen foute schlagers of verkleedpartijen, maar wel een verbluffende selectie uit 50 jaar pophistorie. Niet alleen de meest recente hits, maar ook een hele hoop ‘all time favourites’ passeren de revue.

Praktisch: donderdag 10 augustus om 18u op het buurtplein Wezel, Wezel in Balen

Prijs: gratis

2. Donderse Dagen

Wat: Na een lange winterstop keren de heren van The Heavy Machinery terug met een mengeling van oud en nieuw materiaal. The Tuxedo Swamp Bluesband neemt u daarna mee op een muzikale trip door the blues. Van de zuidelijke swamp blues tot Chicago, van classic shuffle via slidegitaar naar rock blues en eigen werk.

Praktisch: donderdag 10 augustus om 20u op het binnenplein van ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals

Prijs: gratis

3. Chirock Veussel

Wat: Chiro Rijkevorsel zorgt in augustus voor wekelijks muzikaal plezier. Deze week treden Absent Friend en Blue Hippo aan op het Chirock Veussel-podium.

Praktisch: vrijdag 11 augustus om 20u aan de Chirolokalen, Bavelstraat 85 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

4. Geel Zomert

Wat: De zevenkoppige tributeband Diamonds on the Rocks neemt het repertoire van Neil Diamond onder de loep. ‘Sweet Caroline’ en ‘Love on the rocks’ zijn maar enkele van de vele hits van deze singer-songwriter. Herbeleef het allemaal opnieuw, samen met deze ervaren en gedreven muzikanten.

Praktisch: vrijdag 11 augustus vanaf 20.30u op het domein De Bogaard, Diestseweg 135 in Geel

Prijs: gratis

5. Schol!Festival

Wat: Dit kleine festival in Schorvoort is aan zijn derde editie toe, met dit jaar voor het eerst ook een vrij podium. Op de affiche staan Robine, Tonsils, Awesome Sumi en de Kempense rockers van Dvkes.

Praktisch: zaterdag 12 augustus vanaf 14u op PC Pleinen op Schorvoortberg 58 in Turnhout

Prijs: 5 euro

6. Zomer op het Plein

Wat: Oud-Turnhout zomert voor de tweede keer op het plein. Zaterdagnamiddag staat Rik Mercelis op het programma. One-hit-wonders en classics, gebracht door een one-man-band. Op het avondprogramma Tequila Sunset (20.30u) en Fieldwork (22.30u), het project van publiekslieveling Wesley Meynendonckx.

Praktisch: zaterdag 12 augustus vanaf 14u op het dorpsplein, Dorp, Oud-Turnhout

Prijs: gratis

7. Marimba ontmoet de paarden

Wat: Wouter de Winne, freelance slagwerker, dirigent, docent en een muziekliefhebber in hart en nieren en Hans Schepens, gitarist, docent en professioneel met muziek bezig komen op locatie SpiegelendPaard een uur lang de mooiste klanken laten weergalmen uit de Marimba in samenspel met de gitaar.

Praktisch: zaterdag 12 augustus van 14u tot 17u bij SpiegelendPaard, Oosteneind 6 in Meerle (Hoogstraten)

Prijs: gratis

8. Parkfeesten

Wat: Verschillende mobiele keukentjes toveren het park om tot een groot openluchtrestaurant, waar ook muziek wordt geserveerd. Een viergangenmenu met The Chalkheads (15u), Clique Acoustique (17u), Jo Vally (19uen Band Marginal (21u) als grand finale.

Praktisch: zondag 13 augustus vanaf 14u in het park op de Bouwelse Steenweg in Herenthout

Prijs: gratis