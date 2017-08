441 kilogram cocaïne onderschept in Brazilië, bestemd voor Antwerpen

Luchtbal-Rozemaai - In de haven van het Braziliaanse Salvador is dinsdag een grote lading cocaïne onderschept. De drugs waren bestemd voor de haven van Antwerpen.

Braziliaanse speurders controleerden dinsdagochtend een lading hout die onderweg was naar de haven van Antwerpen. De lading was aan boord van een schip in de Braziliaanse havenstad Salvador. “Verdeeld over vijftien zakken troffen we 441 kilogram cocaïne aan”, meldt de Receita ­Federal, de Braziliaanse douane. De vangst kwam er volgens de douane na intensief analysewerk en door de inzet van speurhonden. “Vermoedelijk werd de rip offtechniek gebruikt”, luidt het nog. Dat betekent dat de eigenaar van de officiële zending niet op de hoogte was van het feit dat er drugs in de lading zaten. Het onderzoek naar de verantwoordelijken voor de mislukte drugssmokkel is in handen van de Braziliaanse federale politie.

Vorige week werd in Guatemala ook al een lading van 283 kilogram onderschept. Volgens de plaatselijke politie was die cocaïne afkomstig uit België.