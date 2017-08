‘Zieke’ Makwala kwalificeert zich moederziel alleen voor halve finale op 200 meter

De Botswaanse topatleet Isaac Makwala heeft zich woensdagavond alsnog gekwalificeerd voor de halve finale van de 200 meter. Makwala raakte besmet met het norovirus en moest daardoor forfait geven voor de reeksen van de 200 meter (maandag) en de finale van de 400 meter (dinsdag), maar kreeg woensdag dan toch de toelating om zich moederziel alleen te kwalificeren voor de halve finale van de 200 meter. Twee dagen later dan de rest. Dat deed de sterke Botswaan met overtuiging. Hij liep solo naar 20.20, de zevende tijd van alle deelnemers.

De Botswaanse atletiekbond diende woensdag een schriftelijk verzoek in bij de IAAF, de wereldatletiekbond, om te vragen of Isaac Makwala zich alsnog mocht proberen te kwalificeren voor de halve finale van de 200 meter. Die staat om 21u55 op het programma.

“Omdat de quarantaineperiode voor Isaac Makwala afliep om 14u (Britse tijd) en hij gezond verklaard werd door onze dokters, is de IAAF akkoord gegaan met die vraag”, klonk het in een persmededeling. Makwala liep woensdagavond dan maar moederziel alleen in baan zeven, de baan waarin hij oorspronkelijk zou lopen, zijn reeks op de 200 meter. 20.53 was de kwalificatietijd, maar met 20.20 deed Makwala in de regen ruimschoots beter. Om meteen nadien nog een paar keer ostentatief te pompen. Het Londense publiek genoot met volle teugen. Makwala moet drie uur later dus opnieuw aan de bak in de halve finale.

Foto: REUTERS

Dinsdag nog toegang ontzegd

De reeksen van de 200 meter stonden maandag op het programma. Makwala mocht die toen niet lopen omdat hij het norovirus had opgelopen, een besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Makwala en zijn entourage ontkenden echter dat de atleet ziek was, Makwala bood zich dan ook een dag later aan voor de finale van de 400 meter. Toen werd hij de toegang tot het stadion ontzegd, omdat zijn accreditatie was ingetrokken.

“Gesaboteerd”

Makwala was er het hart van in toen de beslissing viel: volgens de IAAF was hij besmet geraakt met het norovirus en moest hij 48 uur in quarantaine doorbrengen. Zo kon hij de finale van de 400 meter niet lopen. Enig probleem: Makwala en zijn entourage ontkenden dat de atleet ziek was. “Hoe kunnen ze weten of ik ziek was als ze me niet eens getest hebben?”, vraagt Makwala zich openlijk af op de BBC.

“Er klopt iets niet in dit verhaal, de IAAF houdt informatie achter. Ik was niet ziek, dus moet er iets anders gespeeld hebben”, vindt Makwala, die luidop stelt dat de wereldatletiekbond hem gesaboteerd heeft. “Nu Usain Bolt stopt, heeft de IAAF natuurlijk een nieuw gezicht in de atletiek nodig”, hint Makwala naar zijn concurrent Wade Van Niekerk, die nu al de nieuwe superster van de atletiek genoemd wordt. “Ik voel me gesaboteerd.”

Foto: EPA

“Nooit gebeurd bij Mo Farah of Usain Bolt”

“Als dit gebeurd was bij Mo Farah of Usain Bolt, hadden de Britten het nooit zo ver laten komen. En ik voelde me nochtans zeer goed in de halve finale. Toen ik Van Niekerk zag finishen in de halve finale, wist ik dat ik sterker was. Maar ik heb mijn kans nooit gekregen om dat te tonen.”

Volgens Simon O’Brien, de ploegdokter van de Botswaanse selectie ligt er een misverstand aan de basis van het incident. “Volgens het officiële bericht van de IAAF zou Isaac Makwala aan de dokter gezegd hebben dat hij maandagavond om 22u had overgegeven. Maar dat klopt niet, want op dat moment zat hij gewoon bij mij. Hij ontkent trouwens dat hij ooit gezegd heeft dat hij gekotst heeft”, klonk het daar.