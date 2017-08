Celebs Heidi Klum toont dat ze het nog steeds heeft in bikini

Het Duitse model Heidi Klum is intussen 44 jaar en straalt in bikini. Dat bewees ze tijdens een zwem- en speelpartij voor de kust van het Caribische eiland Saint-Barthélemy. De blondine droeg een eenvoudige zwarte bikini, in combinatie met een zonnebril met reflecterende blauwe glazen. Ze speelde volop met haar kinderen en liet zich gaan op onder meer een opblaasbare eenhoorn.