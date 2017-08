Dit wil Kylie Jenner voor haar verjaardag en neen, het is geen auto

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner, halfzusje van Kim Kardashian, viert op donderdag 10 augustus haar 20e verjaardag. De ster zou graag een bijzonder cadeau krijgen en dat is, vreemd genoeg, niet duur.

Geen auto, penthouse of exclusieve juwelen op het verlanglijstje van de steenrijke Kylie Jenner, wel een rekje om haar sieraden op te hangen. Dat zegt ze in een reactie aan de Amerikaanse showbizzsite E! News. Verder beklemtoont de brunette dat ze een eenvoudige meid is. “Ik wil niet dat mensen dingen voor me kopen. Als ik iets wil, dan koop ik het gewoon zelf. Ik krijg liever cadeaus met een sentimentele waarde of een verjaardagskaartje.”

Naar jaarlijkse gewoonte geeft de jongste telg van de Kardashian-klan een groot verjaardagsfeest, maar deze keer wil ze het rustig aan doen in het gezelschap van familie en vrienden. Naar eigen zeggen wil ze ook liefdadigheidswerk doen op haar feestdag.