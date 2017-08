Carlos Strandberg ruilt Club Brugge voor Malmö FF

Brugge - De Zweedse aanvaller Carlos Strandberg (21) verlaat Club Brugge. Hij gaat in eigen land voetballen bij Malmö FF, zo bevestigt blauwzwart woensdag op de teamwebsite.

Club Brugge nam Strandberg in januari over van het Russische CSKA Moskou. De linksvoetige aanvaller met Mozambikaanse roots werd meteen uitgeleend aan Westerlo, waar hij een keer scoorde in acht competitiewedstrijden.

“Club en het Zweedse Malmö FF bereikten een akkoord over de definitieve verkoop van Carlos Strandberg. De Zweedse belofte-international zet zijn carrière nu verder bij de koploper uit zijn thuisland”, stelt Club Brugge, waar Strandberg een contract had tot 2021.