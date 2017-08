American Apparel komt terug, maar niet in de winkelstraten

Het ging al een tijdje bergaf met American Apparel en uiteindelijk werd het eind 2016 failliet verklaard. Nu maakt het label echter een comeback, zij het voorlopig alleen als webshop.

Na het faillissement gingen zowel de winkels - er was er in ons land eentje in Antwerpen - als de webshop van American Apparel dicht. Het merk werd finaal overgenomen door kledingbedrijf Gildan, maar het bleef een tijdje stil. Tot nu dus. Al is het voorlopig alleen de webshop die terug opengaat en dat enkel voor de VS. Of ook de winkels nog zullen volgen, is niet bekend.

Ook Dov Charney, de voormalige oprichter van American Apparel die er aan de deur werd gezet voor ontoelaatbaar gedrag, heeft ondertussen een nieuw label opgericht, Los Angeles Apparel.