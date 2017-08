Beerschot Wilrijk leek op weg naar een zes op zes, maar de Mannekes gaven in extremis nog een dubbele voorsprong weg tegen Lierse. Nico Binst zorgde er in blessuretijd voor dat Lierse zijn tweede gelijkspel op rij boekt. Het werd een tumultueuze wedstrijd, die zelfs even moest worden stilgelegd.

EINDSTAND. Lierse 2 - 2 Beerschot Wilrijk