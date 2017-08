Na razend populaire foto: Rihanna beschuldigd van Photoshop

De foto van Rihanna in onthullende carnavalsoutfit op Barbados ging de wereld rond, maar nu hebben sommigen een vreemd blauw vlekje onder haar nagel opgemerkt dat weleens het resultaat zou kunnen zijn van een niet zo sterk staaltje Photoshop.

Afgelopen maandag liet Rihanna een foto van zichzelf, gehuld in pluimen en juwelen, los op de wereld. De ‘Wild Thoughts’- zangeres, die de voorbije weken het slachtoffer werd van bodyshaming, kreeg lof en mooie complimenten van over de hele wereld. Maar nu hebben enkele aandachtige fans een bizar, turkooizen vlekje opgemerkt onder haar rechterduim. “Het lijkt net alsof ze twee nagels heeft”, klinkt het. Ze wijzen Riri nu met de vinger omdat ze volgens hen Photoshop heeft gebruikt. Om haar hand te bewerken of nog meer, dat is niet duidelijk. The Britse krant The Daily Mail heeft om een reactie gepolst bij de manager van de ster, maar die reageerde niet.

Het is niet de enige controverse die de kleurrijke foto uitlokte. Rihanna’s ex Chris Brown, die de ster in 2009 ernstig toetakelde, zag de foto ook en kon het niet laten om een reactie te plaatsen. Hij liet weten dat hij het kiekje had gezien en goedkeurt met een gluur-emoticon. Fans reageerden razend en lieten hem rechtstreeks weten dat hij moet oprotten. “Hou je ogen en je handen thuis”, stond er onder meer te lezen. Ook Drake, een andere ex van Riri, heeft er zich mee bemoeid. Een bron zegt aan The Hollywood Life dat hij de reactie van Chris Brown "heel laag" vindt.

Chris Brown needs to keep his toxic ass from under Rihanna's instagram posts. Leave her alone. — ?? (@hellocardib) 8 augustus 2017