Geweldig nieuws: Disney blijft op Netflix te zien in België

Fans van ‘Frozen’, ‘Pirates of the Carribean’ en andere films van Disney en Pixar weenden al tranen met tuiten. De Amerikaanse entertainmentreus Disney had immers bekendgemaakt dat ze hun films en series niet langer zouden aanbieden via Netflix, omdat ze vanaf 2019 hun eigen online videodienst zouden opstarten. “Maar niet in België!”

“Hier kunnen onze klanten nog gewoon naar hun favoriete films van Disney blijven kijken!” laten ze weten. De deal die Disney stopzet met Netflix heeft enkel gevolgen voor de Verenigde Staten. Ook de Amerikanen moeten nog niet meteen treuren. Zij kunnen nog tot eind 2018 rustig verder kijken naar de klassiekers.

Amerikanen hebben pech

Voor de Amerikanen is het helaas wel gedaan met het kijken van Disney en Pixar op Netflix vanaf 2019. Nieuwe producties zullen in de Verenigde Staten in de toekomst via een eigen streamingdienst aangeboden worden, aldus topman Robert Iger. Volgens hem zouden later wel andere markten kunnen volgen, als dit een succes blijkt.

Het aandeel van Netflix verloor na de aankondiging vijf procent. Maar ook het aandeel van Disney zelf staat onder druk, want de resultaten van het afgelopen kwartaal waren niet al te best. De winst tot juli daalde met 9 procent tot 2,4 miljard dollar. Ook de omzet ging licht achteruit, tot 14,2 miljard dollar. Er waren de problemen bij sportzender ESPN en tegenvallende filmopbrengsten. Enkel de themaparken deden het beter dan vorig jaar.