Tanden poetsen? Vergeet dan zeker dit plekje niet

Als we onze tanden poetsen, dan slaan we vaak een belangrijke plek over: de achterkant. Besteed er voldoende aandacht aan en je komt niet voor verassingen te staan bij de tandarts. Dat zegt tandheelkundige Jessica Hilburg, verbonden aan het NYU College of Dentistry, aan de Huffington Post.

“Soms vergeten mensen de achterkant van hun tanden te poetsen, het oppervlak dat gericht is naar de tong en naar het gehemelte”, zegt ze. De experte wijt het aan de simpele reden dat mensen dat deel van het gebit niet zien als ze in de spiegel kijken, maar dat betekent niet dat de tanden geen schade kunnen oplopen. “Voedselresten en tandplak kunnen in deze zones overblijven. Het is dus even belangrijk om ook de achterzijde van de tanden te poetsen.

Daarnaast wijst Hilburg erop dat veel mensen niet lang genoeg poetsen. “Twee keer per dag, twee minuten lang poetsen is het absolute minimum. Poets voor- en achterkant van de bovenste tanden elk een halve minuut en herhaal voor de onderste rij tanden”, klinkt het. Ook de druk die je uitoefent op de tandenborstel speelt een rol. “Oefen niet te veel druk uit, want dan kun je het tandvlees beschadigen. Het schurende effect is niet goed voor de tanden zelf. Te weinig druk is ook geen goed idee, want dan krijg je tandplak niet weg. De ideale druk voelt comfortabel aan, duwt de haartjes niet plat en doet je gebit schoon aanvoelen.”

De experte geeft nog enkele tips om voortaan het beste uit poetsbeurten te halen. Poets niet met lange bewegingen; met korte bewegingen raak je veel beter tussen de tanden. Ga voor een manuele of elektrische tandenborstel met zachte haartjes. Harde haartjes zijn volgens haar te weinig flexibel en niet in staat om tandplak grondig te verwijderen. Kies bij voorkeur voor een tandpasta met fluoride. Het bestanddeel verkleint het risico op tandbederf en gaatjes. En vergeet niet dagelijks te flossen en je tong mee te poetsen voor een uitstekende mondhygiëne.