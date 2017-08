Wannes Van Laer opent met vijfde plaats in Laser op testevent WK zeilen

Op het test event voor het WK zeilen van 2018 in het Deense Aarhus staat Wannes Van Laer na de eerste dag op plaats vijf in de Laserklasse.

Sam Vandormael en William de Smet zijn in dezelfde categorie, na twee regatta’s, voorlopig 29e en 54e. Levi Slap en Tom Pelsmaekers staan vijftiende in de 49er en Henri Demesmaeker en Anouk Geurts twaalfde in Nacra 17.

De races, die duren tot 13 augustus, zijn een voorbereiding op het WK dat volgende zomer (30/7-12/8) plaatsvindt in de Deense havenstad.

Laser:

(na twee regatta’s):

1. Tom Burton (Aus) 5

(3-2)

2. Matthew Wearn (Aus) 5

(2-3)

3. Thomas Saunders (Aus) 10

(6-4)

4. Philipp Buhl (Dui) 15

(5-10)

++ 5. Wannes van Laer (BEL) 16

(7-9)

...

29. Sam Vandormael (BEL) 54

(27-27)

54. William de Smet (BEL) 105

(42-63)

- 49er:

(na twee regatta’s):

1. Williams Philips/Sam Philips (Aus) 2

(1-1)

2. Joakim Salskov-Iversen/Markus Nielsen (Den) 5

(3-2)

3. Sime Fantela/Mihovil Fantela (Kro) 7

(2-5)

...

15. Levi Slap/Tom Pelsmaekers (BEL) 36

(5-31 DSQ)

Nacra 17:

(na drie regatta’s, minste uitslag valt weg):

1. Tita Ruggero/Marianna Banti (Ita) 2

(1-2-1)

2. Gemma Jones/Jason Saunders (NZe) 3

(2-1-3)

3. Jason Waterhouse/Lisa Darmann (Aus) 5

(3-10-2)

...

12. Henri Demesmaeker/Anouk Geurts (BEL) 24

(12-12-12)