Druilerig zomerweer? Zo draag je de regenjas in stijl

De voorbije dagen was de Belgische zomer ver te zoeken en mocht je die regenjas al vroeger dan gepland uit de kast halen. Maar is dat eigenlijk zo erg? BV-stylist Jody Van Geert vindt het wel meevallen. Het kledingstuk is vandaag niet alleen functioneel, je maakt er ook een heus fashion statement mee.

Modeliefhebbers, vrees niet: de regenjas hoeft je zomerse outfit niet onelegant te verdoezelen, het stuk kan er ook gewoon deel van uitmaken. “Doorzichtige regenjasjes zijn helemaal in en knipogen jaar de jaren 60. Je kunt voor een standaard plastic exemplaar gaan, maar sommige ontwerpen zijn opgevuld met confetti, roze veertjes, enzovoort om ze aantrekkelijker te maken. Je ziet je kleding er nog door, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken”, zegt Jody. De stylist raadt wel aan om te gaan voor plastic regenjassen met ‘airco’ onder de oksels. “De regen kan er sowieso niet in en de verluchting voorkomt dat je enorm gaat zweten en je jas plakkerig gaat aanvoelen.”

Paddington

Volgens Jody is de “oerdegelijke” K-way ook terug van weggeweest. Vorig jaar heeft het Italiaanse modehuis Versace er zelfs een versie van gemaakt. Ze zijn zeer functioneel en worden op een hippe manier teruggebracht. Ze passen trouwens perfect bij de huidige normcore-trend. Bij het Franse, razend populaire, streetwear label Vetements zetten ze in op de klassieke gele regenjassen waar beertje Paddington aardig mee zou wegkomen.”

Statement

Voor de BV-stylist is het duidelijk: de regenjas hoeft niet per definitie beige te zijn, integendeel. “Velen dragen de jas als een statement. Het regent en ze gaan er op een modieuze manier mee om. Het is als het ware een middelvinger opsteken naar de wolken en er het beste van maken” zegt hij. Een gouden tip? “Het is mooi als je outfit - rok of short - tot onder je regenjas komt, maar nood breekt wet als het echt warm is. Of in dat geval kun je voor een korter model kiezen.”