Halve Neuro gaat Rammstein achterna

Ze kenden elkaar nog niet goed en waren allebei aan het werk op Graspop, maar de Antwerpse rapper Halve Neuro en Hinda besloten dat ze samen een Duitsklinkend lied Vlaanderen wilden insturen.

Twee festivalverslaggevers, Halve Neuro (HUMO) en Hinda (De Standaard), kwamen elkaar tegen op Graspop Metal Meeting tijdens het optreden van Rammstein. Ze besloten prompt samen een soort half-Duits lied op te nemen. “We hoorden de vettige ‘Sprache’ en beslisten dat we er iets mee moesten doen”, vertelt de Antwerpse rapper Halve Neuro. Ik maakte een housebeat en de week erop zijn we in de studio aan het werk gegaan.”

Het resultaat is de komische song ‘Wodka in ein Ananas’ in Pfaffiaans Duits van ‘Halbe Dabei’ en ‘Hinda House’. “Het is heel organisch ontstaan”, vervolgt Halve Neuro. “Hoewel ik Hinda vooral vanop een afstand kende via sociale media. De boodschap is eigenlijk: ook al ken je iemand niet zo goed, stap er gewoon op af en doe iets samen.”

Hinda en Halve Neuro zijn niet de eersten die zingen in vernederlandst Duits. De groep Gestapo Knallmuzik doet het al jaren. “We kregen her en der commentaar dat we het concept van die groep hadden ‘gestolen’. Ik snap de vergelijking wel, maar ik kende Gestapo Knallmuzik nog niet voordien. Onze song staat er los van”, verduidelijkt Halve Neuro.

Het kan zijn dat de twee het niet laten bij deze potentiële zomerhit. “Volgende keer misschien in het Spaans, Frans of -weet ik veel- Zweeds.”