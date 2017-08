Landbouwminister Ducarne snoeihard: “In 2016 al melding van fipronilbesmetting”

Brussel - Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) haalt woensdag fel uit naar de informatiedoorstroming vanuit Nederland in het kader van de fipronilbesmetting in de eiersector. België heeft meer dan een maand op gevraagde info moeten wachten, zegt hij.

Ducarme is aan het woord in de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid, die in spoedzitting bijeengekomen zijn over de eiercrisis. Volgens Ducarme moesten de Belgische autoriteiten herhaaldelijk om de klantenlijst vragen van het verdachte Nederlandse bedrijf “CF”. “Dat betekent dat het FAVV niet vroeger een precieze perimeter kon vastleggen.”

Nog volgens Ducarme werden er al in november 2016 sporen van fipronil aangetroffen in Nederlandse eieren.

“Fier zijn”

“België moet fier zijn dat het fipronilschandaal hier eerst boven water gekomen is.” Dat meldt de Landsbond van Pluimveehouders woensdag. “De controles en autocontroles hebben hier wel degelijk gewerkt om de frauduleuze inzet snel en als eerste land te ontdekken en de passende maatregelen te nemen”, klinkt het.

De Landsbond van Pluimveehouders benadrukt dat bijvoorbeeld in Nederland, “waar het product op minstens vijf keer meer legkippenbedrijven illegaal ingezet werd”, de bevoegde diensten “helemaal niets vastgesteld” hadden.

“Door het vroegtijdig vaststellen, onmiddellijk blokkeren van alle bedrijven en vernietigen van miljoenen mogelijk gecontamineerde eieren werd kordaat ingegrepen”, klinkt het.

De pluimveehouders zijn volgens de vzw de grote slachtoffers van de malafide inzet van derden, en hebben imagoschade en grote financiële verliezen geleden. “Die laatste lopen nu al op tot vele miljoenen euro, en ook de psychische gevolgen bij de pluimveehouders zijn groot”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond van Pluimveehouders.