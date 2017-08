Met twee gelijke spelen is de competitiestart van KV Mechelen noch geslaagd en noch mislukt te noemen. In het AFAS stadion Achter De Kazerne gaat het zaterdagavond op zoek naar de eerste winst van het seizoen. Taaie tegenstander van dienst is het AA Gent van coach Hein Vanhaezebrouck, dat fel heeft geïnvesteerd tijdens het tussenseizoen. Houden de Maneblussers de drie punten thuis of snoepen de Buffalo's punten af?

TUSSENSTAND. KV Mechelen - AA Gent: 0-0