BBC-journalist betrapt terwijl hij naar niet zo zedige filmpjes kijkt tijdens live-uitzending

Nieuwsanker Sophie Raworth was zich van geen kwaad bewust toen ze maandag het nieuws van tien uur presenteerde. Zo’n 3,8 miljoen mensen zaten aan het scherm gekluisterd toen de vrouw vertelde dat het Verenigd Koninkrijk gewonnen had in het cricket tegen Zuid-Afrika.

Maar al snel dwaalde hun aandacht af van de voorgrond naar... de achtergrond. Daar zat namelijk een collega van Sophie naar een “vuile” video te kijken. Iedereen had gezien hoe een vrouw op de video haar beha uittrok en zich klaarmaakte voor een stomende vrijpartij.

@BBCNews why is there a porn video playing behind one of your news anchors during a report?