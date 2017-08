Opnieuw 90 kilometer per uur op Molse Zuiderring

Mol - Het vroegere snelheidsregime op de Zuiderring in Mol wordt terug ingevoerd. Dat zijn het gemeentebestuur van Mol en het Agentschap Wegen en Verkeer overeengekomen. Dat betekent dat de borden van 70 kilometer per uur voor elk kruispunt zullen verdwijnen, en er binnenkort weer een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur geldt.

De invoering van een gefragmenteerde snelheidsverlaging van 90 naar 70 kilometer per uur ter hoogte van de kruispunten deed heel wat stof opwaaien. “Het zorgde voor een beperkte doorstroming waardoor er problemen ontstonden met onze woonstraten en centrumgebieden”, klinkt het. “De snelheidsverlagingen ter hoogte van de kruispunten verhoogden ook het risico op kop-staart aanrijdingen. Het gemeentebestuur ontving talrijke reacties van misnoegde automobilisten die de gewijzigde situatie als veel onveiliger ervoeren.”

“Na een open brief aan Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts ontvingen we verontschuldigingen over het invoeren van deze snelheidsaanpassingen zonder advies van het gemeentebestuur. De minister gaf meteen ook de opdracht aan het Agentschap Wegen en Verkeer om met het gemeentebestuur te overleggen.”

Tijdens dat overleg werd afgesproken om terug te keren naar de vroegere situatie. Dit betekent dat de snelheidsverlagingen naar 70 kilometer per uur ter hoogte van de kruispunten verdwijnen, en dat er opnieuw een algemene maximumsnelheid komt van 90 kilometer per uur over de volledige Zuiderring op het grondgebied van Mol. De enige uitzondering blijft de Simonsebrug in Ginderbuiten, waar ter hoogte van de aansluitingen met het industriegebied een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur wel aangewezen is.

In de loop van september

“Het gemeentebestuur hoopt dat het Ministerieel Besluit snel ondertekend wordt én dat de nodige signalisatieaanpassingen op het terrein meteen aansluitend plaatsvinden”, aldus nog het persbericht van de gemeente Mol. “We vermoeden dat dit in de loop van september zal zijn. Tot dan blijven de bestaande snelheidsborden integraal van kracht.”