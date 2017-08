Trump wil drugsepidemie in VS bestrijden

Amerikaans president Donald Trump wil de drugsepidemie in de Verenigde Staten bestrijden. Jaarlijks sterven tienduizenden Amerikanen aan een overdosis. Trump beloofde vanuit zijn vakantie-adres in New Jersey “dat het gevecht zal gewonnen worden”, maar concrete maatregelen noemde hij niet.

“We moeten onschuldige burgers beschermen van drugsdealers, die onze gemeenschappen vergiftigen”, klonk het. “De beste manier om drugsverslaving en een overdosis te vermijden is voorkomen dat mensen in de eerste plaats gaan gebruiken. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met de experten uit de gezondheidszorg en de ordehandhaving deze dodelijke epidemie zullen bestrijden en zullen winnen”.

De minister van Volksgezondheid, Tom Price, verduidelijkte op zijn beurt dat hij extra wil inzetten op preventie en op behandeling van drugsverslaafden. In 2015 telde de VS 52.000 drugsdoden of gemiddeld zo’n 142 per dag. Tegenover 1999 gaat het om een verviervoudiging. “Dat is de capaciteit van een voetbalstadion, elk jaar, en verdient dus de nodige aandacht”, klonk het.

Vorige week was er nog een aanbeveling van een speciale commissie om de noodtoestand uit te roepen rond de drugsproblematiek, maar dat heeft Trump dus niet gedaan. Volgens Price zijn er genoeg maatregelen beschikbaar om de problematiek te bestrijden.

(belga)