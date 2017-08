PowNed onder vuur na “misselijkmakend” artikel over verdronken Syrische jongen

De Nederlandse omroep PowNed heeft vandaag een geschreven stuk van haar website gehaald over een Syrische jongen van 16 jaar die verdronken is in het zwembad van Venlo. Het artikel bevatte enkele grove racistische toespelingen die bij velen in het verkeerde keelgat zijn geschoten. De directeur van PowNed heeft ondertussen zijn excuses geuit over “het misselijkmakend artikel”.

Gisteren werd de Syrische jongen in kritieke toestand uit het buitenzwembad van Venlo in Nederlands-Limburg gehaald. Medewerkers van het zwembad (allen vrijwilligers) zouden de jongen herhaaldelijk hebben gewaarschuwd om het grote bad niet in te gaan omdat hij niet kon zwemmen.

PowNed, dat in 2008 ontstond uit de populaire relsite GeenStijl, besteedde er vandaag een artikel aan op haar website . De toon van het stuk zette echter veel kwaad bloed bij de Nederlanders.

Het begon al met de titel van het stuk: “Syrische vluchteling kopje onder in zwembad Venlo”.

“Laatste sprong in het diepe”

“Een zestienjarige Syriër heeft bezoekers van het Buitenbad Groot Venlo gisteren een vervelende dag bezorgd”, begint het stuk laconiek. ‘De jongen, die niet kon zwemmen, besloot ondanks zijn gebrek aan zwemvaardigheden (en herhaaldelijke waarschuwingen van zwembadmedewerkers) tóch in het water te duiken. Dat bleek direct zijn laatste sprong in het diepe.’

Zonder enige inleving voor het jonge slachtoffer gaat het verder: “Daarop besloot het zwembad haar deuren rond 14.40 uur te sluiten. Leuk voor de overige zwembadgangers.”

Alsof het vooral erg was voor de andere bezoekers die niet verder konden zwemmen.

Zuur

Daarna laat de schrijver van het stuk iemand van de Koninklijke Nederlandse Zwembond nog enkele zure opmerkingen plaatsen bij de dood van de tiener: “Omdat wij wél kunnen zwemmen en bij goed weer graag een dagje in het water vertoeven, lijkt het voor vluchtelingen alsof zwemmen heel gemakkelijk is. Dan denken ze, dit kan ik ook.”

Waarna de pleger van het stukje afrondt met: “Zelf nadenken en vooral luisteren is iets waar deze categorie mensen blijkbaar grote moeite mee heeft”.

Excuses

De reacties bleven niet uit op de sociale media. “Blij dat ik vertrokken ben”, reageerde een oud-medewerker van PowNed.

Een huidige medewerker van PowNed twitterde dat hij meteen opstapt:

Een goed moment om mijn vertrek bij #Powned bekend te maken. Dat ik er niet meer op mijn plek ben, werd mij vandaag wederom duidelijk. — Arjan Hoefakker (@Hoefakker) 8 augustus 2017

Respectloos, degoutant en ranzig waren de drie meest voorkomende woorden in de reacties. “Dit is niet te geloven. Welke Neanderthaler schrijft dit?”, vroeg iemand anders zich verontwaardigd af.

Dit is niet te geloven. Welke Neanderthaler schrijft dit? "Syrische vluchteling kopje onder in zwembad" https://t.co/96KafG0Gkj via @POWNED — Wierd Duk (@wierdduk) 8 augustus 2017

Ook CD&V-politicus Youssef Kobo liet zich niet onbetuigd:

Weer wordt er gelachen met de dood van een kind/vluchteling. Veruit één v/d meest degoutante artikels die ik ooit gelezen heb. @PowNed pic.twitter.com/cEb2ubZFgJ — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 8 augustus 2017

PowNed-directeur Dominique Weesie, die indertijd ook chef was van de controversiële relsite GeenStijl, kon niet anders dan zich excuseren voor het “misselijkmakend artikel”.

Ben op vakantie, maar werd op misselijkmakend artikel op onze site gewezen. Is inmiddels verwijderd maar oprechte excuses zijn op z’n plaats — Dominique Weesie (@dweesie) 8 augustus 2017

Het stuk is ondertussen van de website van PowNed verwijderd. Of de schrijver van het stuk ondertussen ook definitief “kopje onder” is gegaan op zijn werk, is maar de vraag. Want vandaag verscheen alweer een ander stukop PowNed waarin zwemmende moslims zwaar worden getackled.

Dat gaat over een vrouw die in een gehuurd huisje in Frankrijk in boerkini wou zwemmen en daarvoor beboet werd. “Volkomen terecht natuurlijk, maar laat het maar aan moslims over om in letterlijk alles de slachtofferrol te zoeken (...) Want in islam is het 1 dag per jaar offerfeest, en de andere 364 dagen slachtofferfeest”