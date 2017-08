David Goffin naar tweede ronde op ATP Montreal

David Goffin (ATP-13) heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi van Montreal (4.662.300 dollar) geplaatst. De 26-jarige Luikenaar, negende reekshoofd op het Canadese hardcourt, won in 1 uur en 44 minuten met 4-6, 6-1 en 6-4 van de Japanner Yuichi Sugita (ATP-46).

Om een plaats in de achtste finales treft Goffin de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-56). In hun enige vorige duel trok Goffin vorig jaar in Marseille met 6-3 en 6-1 aan het langste eind. Ook die partij werd op hardcourt gespeeld.