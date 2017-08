Toxicoloog Jan Tytgat kwam dinsdagavond in het VTM Nieuws uitleg geven over de fipronilcrisis. Alleen arriveerde hij daar, omwille van de drukke avondspits, veel later dan hij zelf had gehoopt. Daardoor moest hij ook zijn afspraak bij ‘Terzake’, waar hij dinsdagavond eveneens te gast was, herzien. Gevolg: de VRT stuurde dan maar een live-ploeg naar de Medialaan, waar de gebouwen van VTM gevestigd zijn. Daar gaf Tytgat iets na 8 uur uiteindelijk een interview aan het Canvas-programma.