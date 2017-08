Over controleurs die controleren

Het was te denken dat de eierellende nog zou uitdijen. Als het ergens fout loopt in de bio-industrie – de industrie waarin dieren product of producent zijn – dan is de ellende niet zo gauw te overzien. Denk aan de dioxinecrisis, het gesjoemel met paardenvlees, de gekkekoeienziekte...

Dat is ook nu weer het geval; compleet met de obligate verwarring, het paniekerig optreden van officiële instanties, nerveuze politici, ruimingen van honderdduizenden dieren, spanningen over de grenzen heen en een consument die het allemaal wat beduusd aanziet.

Het goede nieuws blijft dat er voor de volksgezondheid nog altijd geen reëel gevaar is. Zelfs al is nu dat ene verdoemde staal opgedoken dat wel boven de Europese norm ligt en dat de al wankele verhaallijn van het Federale Voedselagentschap (FAVV) onderuit haalt. Nederlandse wetenschappers zeggen dat je alleen maar een paar dagen ziek wordt, zelfs als je fipronil puur drinkt, dus in een dosis “die miljoenen keren hoger ligt”.

Maar intussen lopen de verliezen fors op, zijn tientallen bedrijven geblokkeerd, zijn in duizenden supermarkten in verschillende landen eieren uit de rekken gehaald, stelt in Nederland de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek in, moeten bij ons al eieren worden ‘teruggeroepen’ voor nieuwe controle en komt er een groen nummer voor consumenten met vragen.

Al deze heisa is veroorzaakt door een paar figuren die extra geld verdienden door een insecticide te mengen in een schoonmaakproduct voor kippenstallen. Maar de eierchaos met België in het beschamende middelpunt had kunnen voorkomen worden als het Voedselagentschap in juni gewoon had gedaan wat het had moeten doen: de buurlanden en Europa even melden dat er hier ergens fipronil was gevonden. Dan had verder ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

FAVV-baas Herman Diricks maakte maar een beroerde indruk in Terzake maandagavond, in wat zijn allereerste poging tot crisiscommunicatie was in de hele affaire. Hij begon met de mededeling: “We hebben controleurs op het terrein die controleren, we hebben inspecteurs op het terrein die inspecteren en we hebben woordvoerders die getraind zijn om te communiceren met de pers. Maar ik ben gekomen omdat u het vroeg...” Waarvan akte. De Duitse experten die hier poolshoogte komen nemen zullen diep onder de indruk zijn als ze horen dat we controleurs hebben die controleren, inspecteurs die inspecteren en woordvoerders die communiceren.

Het is uitkijken naar de uitleg van minister Ducarme vandaag. Hij zal straf uit de hoek moeten komen om het FAVV uit de wind te zetten. Al bieden de Europese richtlijnen over wanneer een land iets moet melden – zowel bij gevaar voor de volksgezondheid als bij gewoon informatie die nuttig kan zijn – behoorlijk wat ruimte.