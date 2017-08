Geel - Vermoedelijk twee inbrekers hebben dinsdagochtend rond 0.40u de automaat met drankjetons in de kantine van ASV Geel opengebroken. Om daar te geraken, forceerden ze enkele deuren.

Een bestuurslid van voetbalclub ASV Geel zag zijn nachtrust dinsdagochtend verstoord door een oproep van de alarmcentrale met de melding dat het inbraakalarm in het Leunenstadion in werking was getreden. ...