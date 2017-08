WK ATLETIEK. Van Niekerk pakt eenvoudig goud op de 400m, Schippers vlot naar halve finales 200m

Wade Van Niekerk heeft de gouden medaille op indrukwekkende wijze veroverd op het WK atletiek in Londen. De Zuid-Afrikaan won, en had zelfs tijd om uit te lopen in de finale. Hij finishte in 43.98, bijna een seconde boven zijn wereldrecord uit 2016 (43.03). Dafne Schippers en Marie-Josée Ta Lou plaatsten zich makkelijk voor de halve finales op de 200 meter van donderdag.

Geen absolute toptijd voor Wade Van Niekerk dus op de 400 meter, maar daar waren de weersomstandigheden in Londen niet goed genoeg voor. Van Niekerk liep dan ook niet vol voor de zege, de Zuid-Afrikaan heeft zijn zinnen gezet op de dubbel 400 meter - 200 meter. Die halve finale wordt morgen, woensdag, al gelopen om 20u55.

Met een tijd van 43.98 deed hij wel veel beter dan zijn concurrenten op de 400 meter. Steven Gardiner uit Bahrein liep naar een zilveren medaille in een tijd van 44.41, het brons was voor de Qatarees Abdalelah Haroun, hij finishte in 44.48, meteen een persoonlijke besttijd voor Haroun.

Bowie niet in reeksen 200m

De verrassing was groot toen bleek dat de baan van Torie Bowie in de zevende en laatste reeks van de 200 meter niet ingenomen werd. De Amerikaanse delegatie kon nog geen precieze reden voor haar afwezigheid geven, maar verklaarde wel dat Bowie niet in hetzelfde hotel verbleef waar verschillende atleten een buikvirus opliepen.

Het forfait van Bowie is wel goed nieuws voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou en de Nederlandse Dafne Schippers. Beide sprintsters eindigden in de finale van de 100 meter achter Bowie als respectievelijk tweede en derde. Schippers won de eerste reeks van de 200 meter makkelijk in 22.63 en Ta Lou volgde haar voorbeeld met een zege in haar reeks in 22.70. Schippers is de titelverdedigster op de 200 meter.

Barbora Spotakova neemt afscheid met wereldtitel

Barbora Spotakova won in het speerwerpen. Bij haar tweede poging wierp ze het projectiel 66m76 weg. Op het podium werd de 36-jarige Tsjechische door twee Chinezen geflankeerd. Li Lingwei werd met 66m25 tweede, Lyu Huihui met 65m26 derde. De Kroatische olympische kampioene Sara Kolak strandde met 64m95 net naast het podium.

Voor Spotakova was het het laatste groot kampioenschap. Twee keer werd ze olympisch kampioene (2008 en 2012) en nu ook twee keer wereldkampioene (eerste keer in 2007). Tussen haar twee wereldtitels door moest ze twee keer met zilver vrede nemen. Twee jaar terug werd ze in Peking pas negende. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde ze vorig jaar brons. Met 72m28 heeft ze sinds september 2008 het wereldrecord in handen.