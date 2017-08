Bonheiden - Bonheidenaren Ken en Frank Jacops en Mechelaar Bert Van De Werf komen na een succesvolle start in Antwerpen met hun project Yumbel naar de Mechelse regio. Ze brengen vers bereide maaltijden met de fiets aan huis. In een eerste fase wordt er geleverd in Muizen, Bonheiden, Rijmenam en Mechelen.

In maart dit jaar startte het trio het project in Antwerpen. De heren fietsen nu in eigen regio en staan voorlopig nog zelf in voor zowel het kook- als het leveringsgedeelte. “We zochten aanvankelijk ...