‘Familie’ scoort online met ruim 3,7 views

De VTM-soap Familie is met vakantie, maar online is er de spin-off Jacht op Guido en Emma met Bab Buelens en Vincent Banic. Die scoorde al ruim 3,7 miljoen views.

Jacht op Guido en Emma is al de vierde internetreeks rond Familie. Het begon in 2014 met De Zaak Thomas Feyaerts, en ook in 2015 en 2016 ging VTM op dat elan verder. Elke dag is er een aflevering van 3 minuten. “We zitten aan 3,7 miljoen video views door 160.000 accounts. De afleveringen doen het goed bij het jonge publiek. 70% van de gebruikers is jonger dan 34 jaar”, zegt VTM.

Vooral jongeren

De zender pakt niet toevallig met dergelijke initiatieven uit. “Er hebben al 1,7 miljoen Vlamingen een account op een van onze online platformen. Van de jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft driekwart een account bij ons.” De cijfers zullen nog stijgen. De reeks Niko op de Vlucht werd vorige zomer 7,8 miljoen keer bekeken (tot eind augustus), en dat gebeurde voor 73% via smartphone en tablet. VTM zegt nog meer dergelijke online projecten te ontwikkelen. Wie online niet keek, kan toch het verhaal van de eerstkomende tv-aflevering gewoon weer volgen.