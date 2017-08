Petitie voor behoud veerpont op Schelde

Linkeroever / Antwerpen - Op de website Avaaz.org is een petitie gestart voor het definitief behoud van het veerpont tussen Linker- en Rechteroever. Al 500 mensen steunden de vraag.

De gratis veerdienst vaart sinds 1 juli van de steiger aan het Frederik Van Eedenplein naar het ponton van Het Steen. Voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers kunnen gebruikmaken van de veerdienst. Het moet een alternatief bieden als de werken aan de liften van de voetgangerstunnel starten.

De initiatiefnemers van de petitie op Avaaz.org vragen dat deze veerdienst ook na de werken aan de tunnel blijft bestaan. Ze roepen de bewoners van Antwerpen, Linkeroever, Zwijndrecht en Burcht op om hun eis te ondertekenen.

“Beetje schrik van de tunnel”

Eén van de ondertekenaars is Antwerpenaar Jan Lampo. “Ik ben direct gehecht geraakt aan deze veerdienst”, zegt hij. “Het is plezant om met een boot de Schelde over te steken. Bovendien is het zeer laagdrempelig. Ik geef toe dat ik niet zo voor de tunnel ben. De lange roltrappen schrikken mij eerlijk gezegd wat af.”