Extra maatregelen voor veilige Dodentocht

Bornem - Omdat dreigingsniveau drie nog steeds van kracht is in ons land worden er, net als bij alle andere grote evenementen, extra veiligheidsmaatregelen getroffen tijdens de Dodentocht.

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar de bagage van de deelnemers gecontroleerd. “Wie de startzone betreedt, moet zijn of haar rugzak laten controleren door het veiligheidspersoneel. Ook de sport- en rugzakken die in het bagagedepot worden achtergelaten, worden één voor één gecontroleerd op wapens en andere gevaarlijke zaken”, zegt commissaris Laurens De Rynck van politiezone Klein-Brabant. “Voor de startzone wordt geopend, wordt er, net als vorig jaar, een explosievenhond ingezet om een controle uit te voeren dat er nergens springstoffen verborgen liggen.”

Maar ook in het centrum van Bornem, waar duizenden toeschouwers de wandelaars komen aanmoedigen, is er extra toezicht door politiemensen. “Ook de helikopter van de federale politie wordt ingezet om alles in de gaten te houden”, zegt De Rynck. “Daarnaast worden er ook opnieuw camera’s geplaatst die beelden van de Boomstraat, het Kardinaal Cardijnplein en het Warregaren doorsturen naar het commandocentrum van de politie.”

De politie doet ook een warme oproep aan weggebruikers om de instructies in de buurt van het parcours goed op te volgen. “Voor de veiligheid van de wandelaars willen we eigenlijk geen fietsers in de voetgangerstunnel. We zijn nu aan het bekijken om de fietsers die richting Friesland Drinks willen onder begeleiding te laten oversteken aan de Roddam. Als we over voldoende manschappen beschikken, wordt die maatregel zeker ingevoerd. We roepen de mensen ook op om de tijdelijke verkeersmaatregelen nauwgezet te volgen. Alleen zo blijft verkeerschaos uit.”

De politie raadt ook aan om op tijd naar Bornem af te zakken, omdat het traditiegetrouw enorm druk is op de N16 in de richting van Bornem. Ook de organisatoren van de Dodentocht roepen de deelnemers en supporters op om zo veel mogelijk het openbaar vervoer te nemen en niet te laat naar Bornem te komen. De grote vrees is dat, doordat niemand meer moet inschrijven, veel deelnemers later dan anders naar Bornem komen en dat komt de mobiliteit zeker niet ten goede.

Opstellen van tent

Niet alleen de politie zorgt voor een veilige Dodentocht. Er zijn ook honderden vrijwilligers in de weer om de tocht vlot te laten verlopen. Gisteren waren tientallen van die vrijwilligers bezig met het opzetten van de tent op het Cardijnplein.

“In onze cel Home werken we in de week van de Dodentocht dagelijks met een veertigtal vrijwilligers”, zegt Tom De Decker. “Met enkele mensen zijn we het hele jaar bezig met de voorbereidingen om het centrum van Bornem in te richten. Vandaag zetten we de tent op, maar wij brengen de hele infrastructuur in Bornem in orde, zetten de nadarafsluiting, richten de startzone in, we zorgen voor alle parkings en de busdienst van de parkings naar het centrum”, zegt De Decker nog.