Oud-schepen zet uitbaters van koffiehuis uit huurpand: koppel spreekt over pestgedrag

Lier - Koffiehuis La Crème sluit een jaar na de opening in de Kanaalstraat al de deuren. Zaakvoerders Werner Cant en Sanne Karremans worden door de eigenaar van het pand, ereschepen Jim Goetze, op straat gezet wegens achterstallige huur. Volgens het koppel worden ze door Goetze en zijn zoon al jaren tegengewerkt en gepest. Goetze zegt op zijn beurt dat het koppel al meer dan een jaar geen huur heeft betaald.

Werner Cant en Sanne Karremans openden in juli van vorig jaar trots La Crème, een nieuw koffiehuis in Hof den Draaiboom. Het koppel was toen al meer dan twee jaar aan de slag om het verwaarloosde herenhuis in de Kanaalstraat helemaal te renoveren. Een jaar na de opening gooien Cant en Karremans echter al de handdoek in de ring, naar eigen zeggen door het systematische pestgedrag van eigenaar Jim Goetze, ex-schepen van financiën in Lier, en zijn zoon.

“Het pand was in erbarmelijke staat. Het dak bleef lekken, maar de eigenaar weigerde herstellingen uit te voeren”, zegt het koppel. “We hebben alles dan maar zelf gerenoveerd, met hart en ziel. Toen de woning zich eindelijk opnieuw in een aanvaardbare staat bevond, zijn de pesterijen begonnen. De eigenaar heeft ons gestalkt, bedreigd en beschuldigd en heeft zelfs een keer proberen in te breken. Ook zijn zoon, de zaakvoerder van brouwerij Goetze, heeft ons meermaals proberen op te lichten. De politie stelde van deze feiten meermaals een proces-verbaal op, maar de ellende wilde maar niet stoppen. Vorige week zijn we dan maar vertrokken. Jammer, want de zaak draaide zeer goed en we deden het ook heel graag.”

Achterstallige huur

Ereschepen Jim Goetze ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij het koppel uit het pand laat zetten wegens een achterstallige huur van meer dan een jaar. “Het bedrag loopt op tot ruim 25.000 euro”, aldus Goetze. “We hebben het koppel aanvankelijk zelfs een flinke som geld toegestopt om de renovatiewerken uit te voeren. Maar de achterstand stapelde zich dus op en ik zag me genoodzaakt om hen via de vrederechter uit het huis te zetten. Intussen zijn de huurders op eigen initiatief verdwenen en ze hebben daarbij het hele huis leeggehaald. Ik mis onder meer een boekenkast, een waardevolle klok en een aantal waterkruiken. Ook de tegels van het terras hebben ze uitgebroken en afgevoerd met een vrachtwagen. Het huis ligt me na aan het hart, want het was de woning van mijn ouders.”

Cant en Karremans ontkennen op hun beurt dat ze het pand voor hun vertrek hebben leeggehaald. “Alleen het verhaal over de terrastegels klopt, die zijn namelijk door ons geplaatst én betaald”, zegt het koppel. “De door de eigenaar betwiste huurgelden moesten we van hem helemaal niet betalen, net omdat we op eigen initiatief en met eigen middelen het pand hebben gerestaureerd. Hopelijk halen we voor de rechtbank toch nog ons gelijk. Maar La Crème, dat is helaas verleden tijd.”