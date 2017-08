Mauro Pawlowski in gesprek met Raymond van het Groenewoud:“Ik denk dat wij niet thuishoren in de rockwereld”

Wat hebben Raymond van het Groenewoud (67) en Mauro Pawlowski (46) gemeen? Ze komen uit een muzikale familie, kennen geen gêne op het podium en plaatsen dezelfde vraagtekens bij het rock- wereldje. En we leren nog iets bij: beide heren worden geplaagd door shy bladder syndrome, het onvermogen je kleine boodschap te doen als er iemand naast je staat. “Jong toch, tijdens een tournee is dat echt overleven”, zegt Mauro, die met zijn uitspraken meer- maals een brede glimlach op het gezicht van Raymond tovert. “Dáárom wilde ik dit interview doen met Mauro!”

In 1977 bracht Raymond van het Groenewoud de single Meisjes uit. Het betekende zijn doorbraak. Mauro Pawlowski was toen zes. Vandaag, veertig jaar later, zitten ze tegenover mekaar: twee artiesten die ...