Stad stuurt brief om overweg open te houden in Muizen

Mechelen / Muizen - De stad Mechelen heeft naar Infrabel een brief gestuurd om de spooroverweg in de Willendriesstraat in Muizen toch open te houden. Daar was in de buurt de voorbije maanden protest tegen.

“Wij wachten nu op een antwoord van Infrabel”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). De spoorwegbeheerder heeft een bouwaanvraag ingediend om de overweg in de Willendriesstraat te sluiten. “We willen dit doen voor de veiligheid. Hoe minder overwegen, hoe minder kans op incidenten. Als wij een vergunning krijgen, sluiten wij deze overweg”, reageert woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. Tegen de afsluiting van de overweg was er dit voorjaar heel wat protest. Buurtbewoners en leden van de Chiro van Muizen organiseerden een petitie tegen de sluiting. Ook hun argument is veiligheid. Ze zien hun kinderen liever niet langs de Leuvensesteenweg naar school of de Chiro fietsen.

Als de overweg toch wordt afgesloten, vraagt de stad wel maatregelen. Zoals de vernieuwing van de brug over de Baarbeek in de Baarbeekstraat. “Die nemen wij dan voor onze rekening”, zegt Baeken. Hij stipt ook aan de spooroverweg niet echt veel wordt gebruikt. Uit tellingen zou blijken dat er tijdens het spitsuur slechts 10 tot 16 personen de overweg kruisen, terwijl de ‘maximale omweg’ 2 kilometer bedraagt. De paaltjes van de brug in de Baarbeekstraat worden wel verplaatst naar de Ottershoekstraat. Dat was een voorstel van de Chiro. “Zo garanderen we de bereikbaarheid van de woningen en de Chiro in de Heerweg, maar sluipverkeer wordt wel tegengegaan”, legt De Bie uit.

De brug in de Ottershoekstraat verkeert overigens ook in slechte staat en is eveneens aan vernieuwing toe als ze in gebruik blijft. Momenteel heeft de stad de sleutel in handen van het dossier, want zij beslist in eerste instantie over de bouwvergunning.