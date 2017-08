Antwerpen - In Liberia, een van de armste landen ter wereld, zet Julie Vanassche het eerste algemene opvangcentrum voor dieren in het West-Arfrikaans land op poten. “Het is aartsmoeilijk, maar tegelijk fantastisch”, zegt ze.

Dieren hebben altijd een grote plaats ingenomen in het hart van Julie Vanassche. Ze is al negen jaar verzorgster bij de mensapen in de Antwerpse Zoo (waar ze nu loopbaanonderbreking heeft genomen), maar ...