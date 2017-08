Westerlo-middenvelder Alessio Alessandro twee speeldagen geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing opgelegd aan Westerlo-middenvelder Alessio Alessandro. Alessandro is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Tubeke (12/08) en de verplaatsing naar het Koning Boudewijnstadion van Union (19/08). De Kemphanen bekijken woensdag of ze in beroep gaan.