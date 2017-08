Koppel vindt onderdak na brand

Mol - David Goethals en zijn partner Christelle Platteeuw verloren vorige week alles toen hun appartement uitbrandde. Maar het jonge koppel kon gelukkig op veel steun rekenen.

Een zware brand verwoestte donderdag het appartement van David en Christelle in Mol. Het koppel en hun 2-jarige dochter Angelina verloren hun hele hebben en houden. “We woonden ongeveer een jaar in het appartement. De kinderkamer was zo goed als klaar”, vertellen ze. “Door de brand zijn we onze persoonlijke spullen kwijtgeraakt. Gelukkig konden we al snel rekenen op veel hulp. Zo gaf Dimas, een goede vriend van mij, ons tijdelijk onderdak in afwachting van een nieuwe woonst. Zelfs mensen die we voordien niet eens kenden, hebben ons geholpen, zoals Yves en Sofie. Dat er nog zo veel solidariteit is, daar zijn eigenlijk geen woorden voor.”

Ondertussen hebben David en Christelle al uitzicht op een nieuwe plek waar ze kunnen wonen. “Het Sociaal Verhuurkantoor is vorige week meteen op zoek gegaan naar een nieuw appartement. Uiteindelijk is het een flat in Geel geworden. Dit weekend kunnen we naar ginder verhuizen. We hopen dat we dan opnieuw de draad kunnen opnemen”, zegt David.

Solidariteitsactie

Yves Scheerlinck en Sofie Horemans hadden donderdagavond al op Facebook een oproep gedaan voor kleren en andere spullen voor David, Christelle en Angelina. Daarop werd massaal gereageerd. “We zijn daar zelf van geschrokken”, vertellen Yves en Sofie. “Donderdag waren we toevallig in de buurt van de brand. We waren gestopt omdat er veel kinderen op straat stonden. Zo hebben we Christelle en Angelina even opgevangen in onze auto, maar er waren op dat moment nog mensen aan het helpen. Bijvoorbeeld door te passen op kinderen van andere bewoners.”

Met hun solidariteitsactie kregen Yves en Sofie heel wat spullen bij elkaar, zoals kleren, meubels en een kinderkamer. “Omdat we zelf uit een moeilijke periode komen, weten we hoe belangrijk solidariteit is. Op deze manier kunnen we iets terugdoen. Spullen die we nog overhouden, schenken we trouwens aan een ander goed doel.”