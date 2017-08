Pannenkoekenhuisje in Tivolipark opent volgend jaar

Mechelen - In het voorjaar van 2018 moet het pannenkoekenhuisje aan de speeltuin in het Mechelse Tivolipark openen. De stad maakt er een project voor sociale werkgelegenheid van.

De stad was al een tijdje op zoek naar een partner om het pannenkoekenhuisje uit te baten. “Maar vanuit de privé kwam er geen respons. Daarom hebben we rondvraag gedaan bij sociale organisaties”, zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie (Groen). Zij is bevoegd voor het beheer van het stadspark.

Die tweede marktbevraging heeft wel resultaat gehad. Recent heeft het schepencollege beslist om samen te werken met vzw De Krone uit Duffel. Deze vereniging baat ondertussen al drie jaar de brasserie in het gerenoveerde Fort van Duffel op de Mechelsesteenweg uit. “Wij hebben er een jobervaringscentrum voor mensen met autisme. Zij komen bij ons terecht via de VDAB en gespecialiseerde trajectbegeleiding”, vertelt coördinator Heidi Heymans.

Jongeren volgen er een opleiding zodat ze beter voorbereid zijn om later effectief aan de slag te gaan. “Ze leren bij ons sociale vaardigheden. De ene vertelt over zijn hele hebben en houden, terwijl de andere wat meer introvert is. Daar werken wij aan, zoals wij hen bijvoorbeeld ook leren om de kassa te bedienen”, legt Heymans uit. Dat traject doorlopen de jongeren tijdens een deeltijdse opleiding. “Zo kunnen ze zelf uitmaken of zo’n job iets voor hen is, of dat het net iets te hoog gegrepen is. De ervaring die ze bij ons opdoen, kunnen ze ook in andere bedrijven gebruiken”, zegt de coördinator.

Daarom vindt ze de plannen voor het pannenkoekenhuisje in Mechelen ook een mooie aanvulling op het bestaande project. “Jongeren die na een traject van zes maanden bij ons niet meteen werk vinden, kunnen dan tijdelijk terecht in het pannenkoekenhuisje. Daar krijgen ze ook meer zelfstandigheid. Bovendien is het een kleinschalig project en geen zaak met driehonderd couverts per dag, want dat zou te veel zijn voor deze doelgroep”, vertelt Heymans.

Gebouw opknappen

Tegen Pasen volgend jaar moet de nieuwe horecazaak in het Tivolipark een feit zijn. “We zijn aangesteld door het schepencollege, maar het contract met de stad moeten wij wel nog ondertekenen”, zegt Heidi Heymans nog. De Krone en de stad werken samen om het gebouwtje op te knappen. De stad neemt de structurele werken voor zijn rekening, De Krone richt de gelagzaal in. Mechelen engageert zich ook om te zorgen voor voldoende potentieel en activiteiten. De stad is bereid om het project gedurende de eerste twee jaar te subsidiëren met telkens 25.000 euro.

“We hebben voor het project een dossier ingediend bij de provincie”, stelt De Bie. Na vijf jaar wordt geëvalueerd of het project rendabel is.