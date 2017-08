“Bij ons volgende bezoek nemen we enkele vrienden mee”

Reet / Rumst -

Met drie bed and breakfasts in Rumst en twee in Schelle zijn er in de Rupelstreek de jongste jaren verscheidene overnachtings- mogelijkheden bijgekomen. Dat is een extra toeristische troef. In Biendomo in Reet (Rumst) treffen we Guy Allaert (62) en Claudine Van Essche (59) uit Kortrijk aan. Zij zijn op fietstrip.