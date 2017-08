Man (67) zonder benen die op terras van café slaapt: “Besliste zelf om rusthuis te verlaten”

Deurne - Ronny Dasseville, de man zonder benen die al een week lang de nacht doorbrengt op het terras van een café in Deurne, besloot zelf om het rusthuis te verlaten. Dat meldt de directie van woonzorgcentrum Huis Vandecruys op de Lakborslei in Deurne .

Atv meldde maandag dat de 67-jarige Ronny Dasseville al een week op straat sliep. De Deurnenaar vond geen betaalbaar onderdak en was daardoor onder een luifel van een taverne aan de Ten Eeckhovelei in beland, waar hij met toelating van de uitbater overnachtte. Na zes slapeloze nachten in zijn rolstoel onder een deken was de moed op.

In een officiële reactie ontkent het woonzorgcentrum waar Ronny verbleef dinsdag dat hij gedwongen werd om te vertrekken. Ronny Dasseville zou zelf de beslissing hebben genomen te vertrekken na verschillende gesprekken met de directie van Huis Vandecruys, klinkt het. Toen bleek dat zijn zelf geplande verhuis niet kon doorgaan, zou het woonzorgcentrum nog alternatieven voorgesteld hebben. Maar daar ging Ronny niet op in, naar eigen zeggen omdat ze niet in zijn budget pasten.

Een ander Antwerps woonzorgcentrum deed Ronny intussen al een woonaanbod, maar zelf is hij in de eerste plaats op zoek naar een privéappartement.