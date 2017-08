Fractieleider sp.a klaagt wijnproeverij Wilrijks college aan: “Niemand heeft zich laveloos gedronken”

Wilrijk - Het Wilrijkse districtscollege boog zich met een wijnproeverij persoonlijk over de selectie van de wijn voor de recepties. “Een gebrek aan normbesef”, zegt Johan Peeters (sp.a). Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) lacht de kritiek weg.

Wilrijks sp.a-fractieleider ­Johan Peeters is scherp voor het districtscollege. De oorzaak is een wijnproeverij op 30 januari en 20 maart door leden van het college. Voor de recepties in het districtshuis proefden zij enkele wijnen en cava’s. Er waren twee rondes nodig, want op 30 januari vonden de collegeleden alleen een geschikte rode wijn.

Normbesef

Peeters vindt zo’n wijnproeverij een totaal gebrek aan normbesef. Hij legde dit voor aan het onafhankelijk Bureau voor Integriteit. Dat kwam nu tot een besluit en lijkt, weliswaar in voorzichtigere bewoordingen, Peeters bij te treden in zijn kritiek. Volgens hen zou het beter zijn dat het district gewoon beroep doet op het raamcontract dat de stad Antwerpen heeft voor de aankoop van dranken.

“Het is ons een raadsel hoe de lokale districtsvoorzitter op het onzalige idee is gekomen om tijdens districtscollegezittingen wijnproeverijen te organiseren”, zegt Peeters. “Dit is totaal onethisch en onverdedigbaar.”

Districtsburgemeester

Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) lacht de kritiek weg. De wijnproeverij werd gedaan door twee collegeleden en dit op een informele zitting van het districtscollege.

“Niemand heeft zich laveloos gedronken, daar steek ik mijn hand voor in het vuur”, zegt Bossuyt. “Ik nam niet deel, want ik drink al vijf jaar geen alcohol meer. Net als de vorige beleidsploeg willen we als bestuur producten schenken die de middenstand uit het district steunen. Dit geldt zowel voor de bloemen als voor de wijn. Daarom maken we geen gebruik van het raamcontract van de stad.”