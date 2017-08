Dit plus size-model kon niet naar it-bal in New York om trieste reden

Het Amerikaanse plus size- model Ashley Graham is anno 2017 een vaste waarde in modeland. Vorige zomer lag dat nog anders. Toen was ze uitgenodigd voor het prestigieuze Met Gala, georganiseerd door Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour, maar moest ze verstek geven. “Niemand kon me kleden”, zegt ze in New York Magazine.

Vandaag prijkt Ashley Graham trots in lingerie met luipaardprint op de cover van New York Magazine. De 30-jarige brunette heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd op en naast de catwalk, maar haar carrière liep niet altijd van een leien dakje. Vorig jaar kon ze door omstandigheden niet naar het Met Gala in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art.



“Ik vond geen designer die me kon kleden. En je kunt nu eenmaal niet opdagen in een jeans met een T-shirt”, zegt de brunette. Ze voegt eraan toe dat er op dat moment nog niet veel ontwerpers deel uitmaakten van haar sociaal netwerk en dat er te weinig tijd was om een op maat gemaakte jurk te creëren. De harde realiteit speelde ook mee: Graham paste niet in standaardmaten waardoor ze niet zomaar een jurk uit een bestaande collectie kon ontlenen.

Het resultaat: het model liet het Met Gala aan zich voorbij gaan. Het was trouwens niet de eerste keer dat ze de negatieve kanten van de industrie ondervond. Eind 2016 maakte de toenmalige hoofdredactrice van Vogue Alexandra Shulman zich kwaad omdat ‘bepaalde modehuizen’ resoluut weigerden om de Ashley te stylen voor de cover. Uiteindelijk ging het blad in zee met het Amerikaanse luxelabel Coach, dat nadien veel lof kreeg.



In mei 2017 ging Graham, die intussen bekender is geworden, wél naar het Gala en stonden modehuizen te springen om haar te kleden. Voor haar eerste keer op de rode loper droeg ze een jurk met bustier van H&M en kreeg ze een mooi compliment van popster Rihanna. “Ze zei dat ik er keigoed uitzag”, klinkt het. “Ik wist niet wat ik moest zeggen. Rihanna ziet er immers op elk Met Gala uit om op te eten”, zegt ze.